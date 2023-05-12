***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 31.08.2022 50.000 0,001 11,77 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 06.09.2022 150.000 0,002 12,94 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 19.09.2022 50.000 0,001 13,63 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 21.09.2022 50.000 0,001 13,02 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 28.09.2022 60.000 0,001 12,87 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 06.10.2022 10.000 0,001 13,9 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 12.12.2022 10.000 0,001 20,07 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 14.12.2022 13.400 0,001 20,08 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 27.12.2022 6.600 0,001 21 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 05.01.2023 25.000 0,001 19,77 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 11.01.2023 27.452 0,001 16,66 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 23.01.2023 25.000 0,001 19,65 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 24.01.2023 19.300 0,01 18,76 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 07.02.2023 25.000 0,01 15,78 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 15.02.2023 25.000 0,01 15,71 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 16.02.2023 11.900 0,01 17,7 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 03.03.2023 20.000 0,01 17,15 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 11.05.2023 40.000 0,01 15,88 -B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 12.05.2023 60.000 0,01 14,38 -Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.08.2022 tarihinde başlatılmış olan Geri Alım Programı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 Sayılı İlke Kararı çerçevesinde aynı şartlarda devam ettirilmesine, geri alım programının süresinin başlangıçtan itibaren (24.08.2022) azami üç yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.05.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.12.05.2023 tarihinde 14,30-14,53 fiyat aralığından (ortalama 14,38 TL) 60.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 678,652 adet olup şirket sermayesine oranı %0,9'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151142BIST