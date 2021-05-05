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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2021 17:01



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.04.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çuhadaroğlu Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 32.4 A-B Bağımsız Üye Değil
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 11.03.1999 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Başkanı, Çuhadaroğlu Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Halil Nejat Çuhadaroğlu Kültür Turizm ve Sanat İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 32.4 A-B Bağımsız Üye Değil
METİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcılığı Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 24.04.2019 İcrada Görevli Değil - Sermaye Piyasası Danışmanı, Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Lider Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749569 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ABDULLAH GÜNHAN AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 24.04.2019 İcrada Görevli Değil
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Altın Gr. 478 478 1,85  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,46 26,48 -0,03  
Gümüş Gr. 7,09 7,10 -0,00  
B. Petrol 69,50 69,50 0,62  
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