***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimize ait, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun, KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal Raporlar") ve Faaliyet Raporu ile SPK'nın SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği ve 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("KYUR") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları'nın- Tarafımızca incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda paydaşlarımıza kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığınıbilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Abdullah Günhan AKSOYDenetim Komitesi BaşkanıRahime Alev DUMANLIDenetim Komitesi ÜyesiKenan ARACIGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917548BIST