Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

07.07.2020 12:24
GÜNCEL HABERLER



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
GGK - Yıldızlar Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

"Finanskent BDDK" projesi kapsamında Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GGK-Yıldızlar Adi Ortaklığı arasında  "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı - Stick Cephe Kaplama" işleri yapımına yönelik sözleşme bugün imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 109.000.000.-TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855744


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:40118.710
Değişim :  0,19% |  224,66
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512 En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,29 8.003.541 % 9,98  
ADEL 17,89 35.890.501 % 9,96  
ORMA 7,13 1.075.297 % 9,86  
AKENR 2,12 137.538.309 % 9,84  
GLBMD 5,25 22.111.345 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5514 8,5943 % 0,07  
Frank 7,2425 7,2861 % -0,14  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -8,82  
Altın Gr. 392 392 -1,45  
Cumhuriyet 2.543 2.562 -9,00  
Tam 2.618 2.629 -9,20  
Yarım 1.272 1.286 -4,50  
Çeyrek 636 644 -2,30  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 -0,27  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,04  
B. Petrol 42,63 42,63 -0,47  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru