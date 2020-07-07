***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.07.2020 12:24
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
GGK - Yıldızlar Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
"Finanskent BDDK" projesi kapsamında Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GGK-Yıldızlar Adi Ortaklığı arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı - Stick Cephe Kaplama" işleri yapımına yönelik sözleşme bugün imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 109.000.000.-TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855744
BIST
13:40118.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 224,66
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:406,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8683
En Düşük
6,8524
13:407,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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En Düşük
7,7340
13:40392,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
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|Açılış
|: 392,12
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|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.541
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.890.501
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.538.309
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.111.345
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.346.535
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|65.518.276
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|12.944.540
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|GARAN
|8,33
|983.219.305
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,85
|770.223.508
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,30
|647.921.456
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,93
|557.611.448
|% 4,89
|
|SKBNK
|1,79
|417.396.075
|% 2,87
|
|TSKB
|1,33
|266.297.059
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5514
|8,5943
|% 0,07
|
|Frank
|7,2425
|7,2861
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-8,82
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,00
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,20
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,47
|