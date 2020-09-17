***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.09.2020 13:43
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımı için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875438
BIST
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|FMIZP
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|72.282.284
|% 10,00
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|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
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|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
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|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
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|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
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|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
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|TKURU
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|21.868.718
|% -9,98
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|EKIZ
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|KRDMD
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|% -1,26
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|AVOD
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|% 9,65
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|PETKM
|4,31
|422.832.768
|% -0,92
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|JANTS
|219,00
|337.922.477
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|KRDMD
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|SKBNK
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|IHLAS
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|162.237.186
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|AVOD
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|DOHOL
|2,25
|275.213.146
|% 1,81
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|16:34
|Alış
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|Dolar
|7,5594
|7,5630
|% 0,78
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|Euro
|8,9293
|8,9368
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,7043
|9,7530
|% -0,02
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|Frank
|8,2609
|8,3107
|% 0,48
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|Riyal
|2,0078
|2,0179
|% 0,62
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|Alış
|Satış
|%
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|1.937
|1.938
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|Altın Gr.
|470
|470
|-2,66
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|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
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|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
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|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
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|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,70
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
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|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
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