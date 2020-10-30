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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

30.10.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020 - 21.09.2020 - 23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup söz konusu projenin sözleşmesi taraflar arasında bugün (30.10.2020) imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 21.781.350.- EURO'dur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884975


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KARTN 1.812,80 63.544.717 % 10,00  
IZMDC 23,76 12.417.974 % 10,00  
EUKYO 3,30 726.381 % 10,00  
CASA 36,30 1.488.917 % 10,00  
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Riyal 2,2231 2,2343 % 0,99  
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Altın Ons 1.883 1.884 15,53  
Altın Gr. 507 507 9,44  
Cumhuriyet 3.360 3.411 61,00  
Tam 3.339 3.423 52,03  
Yarım 1.614 1.656 25,16  
Çeyrek 809 828 12,59  
Gümüş.Ons 23,56 23,60 0,34  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,15  
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