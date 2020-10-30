***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020 - 21.09.2020 - 23.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıBulunmamaktadır.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadır.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıBulunmamaktadır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarBağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup söz konusu projenin sözleşmesi taraflar arasında bugün (30.10.2020) imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 21.781.350.- EURO'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884975BIST