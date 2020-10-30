***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.10.2020 16:45
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020 - 21.09.2020 - 23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup söz konusu projenin sözleşmesi taraflar arasında bugün (30.10.2020) imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 21.781.350.- EURO'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884975
BIST
16:551.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,12
|Açılış
|: 1.121
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.121
En Düşük
1.096
16:558,3824
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BIST En Aktif Hisseler16:53
|CUSAN
|6,27
|21.631.806
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|889.663.610
|% -2,51
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.631.332
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.983.301
|% -8,47
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|IHLAS
|1,04
|178.234.107
|% -5,45
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3770
|8,3831
|% 1,14
|
|Euro
|9,7940
|9,8022
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,8085
|10,8627
|% 1,25
|
|Frank
|9,1016
|9,1564
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% 0,99
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,53
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,44
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,48
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