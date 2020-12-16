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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.12.2020 11:06



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sözleşme imzalanmadığı için belirlenmemiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

   Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çuhadaroğlu Alüminyum") ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Limak İnşaat") arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1 Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik görüşme yapılmış olup bugün (16.12.2020) tarafımıza iyi niyet mektubu ulaştırılmıştır. Limak İnşaat tarafından gönderilen iyi niyet mektubunda  yapılan görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir. Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893360


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IZTAR 17,94 1.037.201 % 9,99  
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Riyal 2,0735 2,0839 % -0,43  
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Altın Ons 1.859 1.860 5,05  
Altın Gr. 464 464 -2,97  
Cumhuriyet 3.097 3.114 -3,00  
Tam 3.083 3.161 25,88  
Yarım 1.490 1.529 12,52  
Çeyrek 747 764 6,26  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 0,42  
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