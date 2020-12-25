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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.12.2020 09:12



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sözleşme imzalanmadığı için belirlenmemiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

       Tarafımızca 16.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çuhadaroğlu Alüminyum") ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Limak İnşaat") arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" ("Proje") kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yapılan görüşmelerin ardından, tarafımıza iyi niyet mektubu ulaştırıldığı, mektuba göre, görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir.
24.12.2020 tarihinde Limak İnşaat tarafından Çuhadaroğlu Alüminyum'a yapılan bildirimde, Proje'nin cephe işleri kapsamında kule bölgesinin Çuhadaroğlu Alüminyum'a verilmesinin Limak İnşaat Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ifade edilmiş olup Çuhadaroğlu Alüminyum en kısa zamanda sözleşmeye davet edilmiştir.
Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894850


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