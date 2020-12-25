***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLimak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıBulunmamaktadır.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadır.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıSözleşme imzalanmadığı için belirlenmemiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarTarafımızca 16.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çuhadaroğlu Alüminyum") ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Limak İnşaat") arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" ("Proje") kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yapılan görüşmelerin ardından, tarafımıza iyi niyet mektubu ulaştırıldığı, mektuba göre, görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir.24.12.2020 tarihinde Limak İnşaat tarafından Çuhadaroğlu Alüminyum'a yapılan bildirimde, Proje'nin cephe işleri kapsamında kule bölgesinin Çuhadaroğlu Alüminyum'a verilmesinin Limak İnşaat Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ifade edilmiş olup Çuhadaroğlu Alüminyum en kısa zamanda sözleşmeye davet edilmiştir.Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894850BIST