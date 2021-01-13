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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.01.2021 09:29



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında yapmış olduğu sözleşme görüşmeleri neticelendirilmiş olup Taraflar arasında bugün (13.01.2021) "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi Kulede Cephe İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 15.548.867,07-USD + 81.718.855,75-TL'dir (Güncel gösterge niteliğindeki USD satış kuruna göre TL cinsinden hesaplanan toplam sözleşme bedeli KDV hariç 197.935.752,79 TL'dir).





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901692


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PSDTC 31,24 14.117.973 % 10,00  
PSDTC 31,24 14.117.973 % 10,00  
PSDTC 31,24 14.117.973 % 10,00  
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Riyal 1,9765 1,9864 % -0,23  
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Altın Ons 1.857 1.857 0,93  
Altın Gr. 444 444 -0,97  
Cumhuriyet 2.945 2.989 0,00  
Tam 2.933 3.007 2,62  
Yarım 1.418 1.455 1,27  
Çeyrek 711 727 0,63  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,07  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,03  
B. Petrol 57,06 57,06 0,48  
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