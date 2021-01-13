***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLimak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıBulunmamaktadır.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadır.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıBulunmamaktadır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında yapmış olduğu sözleşme görüşmeleri neticelendirilmiş olup Taraflar arasında bugün (13.01.2021) "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi Kulede Cephe İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 15.548.867,07-USD + 81.718.855,75-TL'dir (Güncel gösterge niteliğindeki USD satış kuruna göre TL cinsinden hesaplanan toplam sözleşme bedeli KDV hariç 197.935.752,79 TL'dir).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901692BIST