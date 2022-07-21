***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.07.2022 16:41
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Şenyuva Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., Be-Do Construction Contracting Ind. & Trade Ltd. Co
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,6
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Irak Erbil'de inşa edilmekte olan "The Boulevard Projesi" için Şenyuva Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Be-Do Construction Contracting Ind. & Trade Ltd. Co ile alüminyum profil, aksesuar ve mekanizma satışı için anlaşmıştır. Söz konusu satışın yaklaşık bedeli 3.500.000 USD olup projenin gidişatına göre +/- %10 değişiklik göstermesi mümkündür.Toplam satışın %50'sinin ihracat olması öngörülmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047170
BIST
17:222.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,57
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
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2.543
En Düşük
2.519
17:2217,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
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17,7963
En Düşük
17,6262
17:2218,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,2400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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18,1922
En Düşük
17,9826
17:22988,57
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|: 0,98%
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|Açılış
|: 989,28
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|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KLRHO
|16,28
|36.059.426
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|FONET
|14,35
|18.349.297
|% 9,96
|
|PRKME
|7,30
|71.326.983
|% 9,94
|
|ENSRI
|16,93
|102.263.999
|% 9,86
|
|UFUK
|91,70
|6.470.052
|% -7,28
|
|KERVT
|7,06
|114.843.253
|% -5,11
|
|DOBUR
|48,26
|7.083.609
|% -5,00
|
|VAKKO
|17,84
|34.397.602
|% -4,70
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,45
|2.860.729.364
|% -2,23
|
|SISE
|21,10
|1.681.256.749
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,15
|1.297.846.389
|% 4,30
|
|EREGL
|28,32
|1.046.311.091
|% 1,87
|
|SAHOL
|19,72
|845.683.376
|% 2,49
|
|EKGYO
|3,15
|1.297.846.389
|% 4,30
|
|SKBNK
|1,36
|364.675.492
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|746.535.871
|% -1,63
|
|TSKB
|2,33
|251.886.751
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,82
|398.770.118
|% 4,66
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7218
|17,7372
|% 0,15
|
|Euro
|18,1382
|18,1574
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2953
|21,4021
|% 0,43
|
|Frank
|18,3855
|18,4963
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7048
|4,7284
|% 0,07
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|11,44
|
|Altın Gr.
|989
|990
|10,65
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.661
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.246
|3.293
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,97
|