***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıŞenyuva Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., Be-Do Construction Contracting Ind. & Trade Ltd. CoVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0,6Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadır.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz, Irak Erbil'de inşa edilmekte olan "The Boulevard Projesi" için Şenyuva Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Be-Do Construction Contracting Ind. & Trade Ltd. Co ile alüminyum profil, aksesuar ve mekanizma satışı için anlaşmıştır. Söz konusu satışın yaklaşık bedeli 3.500.000 USD olup projenin gidişatına göre +/- %10 değişiklik göstermesi mümkündür.Toplam satışın %50'sinin ihracat olması öngörülmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047170BIST