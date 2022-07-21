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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.07.2022 16:41
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Şenyuva Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., Be-Do Construction Contracting Ind. & Trade Ltd. Co
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,6
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz, Irak Erbil'de inşa edilmekte olan "The Boulevard Projesi" için Şenyuva Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Be-Do Construction Contracting Ind. & Trade Ltd. Co ile alüminyum profil, aksesuar ve mekanizma satışı için anlaşmıştır. Söz konusu satışın yaklaşık bedeli 3.500.000 USD olup projenin gidişatına göre +/- %10 değişiklik göstermesi mümkündür.Toplam satışın %50'sinin ihracat olması öngörülmektedir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047170


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SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
FONET 14,35 18.349.297 % 9,96  
PRKME 7,30 71.326.983 % 9,94  
ENSRI 16,93 102.263.999 % 9,86  
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Sterlin 21,2953 21,4021 % 0,43  
Frank 18,3855 18,4963 % 0,70  
Riyal 4,7048 4,7284 % 0,07  
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Altın Ons 1.730 1.730 11,44  
Altın Gr. 989 990 10,65  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.661 6.729 -33,00  
Yarım 3.246 3.293 -15,00  
Çeyrek 1.628 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,79 -0,07  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,02  
B. Petrol 105 105 0,97  
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