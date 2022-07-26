***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLimak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%11Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%3İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında 13.01.2021 tarihinde yapmış olduğu sözleşme alınan ek işler nedeniyle güncellenmiştir. Yapılan ek protokole göre, Projenin akıllı bina konsepti kapsamındaki panik açılımlı otomatik kayar kapı sistemleri Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından yapılacaktır. Söz konusu projede, Ar-Ge'si, yazılımı ve tasarımı %100 Şirketimize ait olan İnterdigi ve İnterax markalı ürünler kullanılacaktır. Yapılacak ek işlerin KDV hariç toplam bedeli 434.156,77 USD, 13.727,62 EUR ve 1.021.714,17 TL'dir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047764BIST