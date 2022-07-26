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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.07.2022 16:03
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%11
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

   Bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında 13.01.2021 tarihinde yapmış olduğu sözleşme alınan ek işler nedeniyle güncellenmiştir. Yapılan ek protokole göre, Projenin akıllı bina konsepti kapsamındaki panik açılımlı otomatik kayar kapı sistemleri Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından yapılacaktır. Söz konusu projede, Ar-Ge'si, yazılımı ve tasarımı %100 Şirketimize ait olan İnterdigi ve İnterax markalı ürünler kullanılacaktır. Yapılacak ek işlerin KDV hariç toplam bedeli 434.156,77 USD, 13.727,62 EUR ve 1.021.714,17 TL'dir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047764


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PRKAB 26,40 196.677.708 % 10,00  
CMENT 34,10 1.724.760 % 10,00  
AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.608.091 % 9,99  
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Frank 18,4675 18,5787 % 0,01  
Riyal 4,7486 4,7724 % 0,23  
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Altın Ons 1.719 1.719 1,75  
Altın Gr. 989 989 2,84  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.652 6.733 20,00  
Yarım 3.241 3.291 9,00  
Çeyrek 1.626 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,66 0,03  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 0,03  
B. Petrol 102 102 2,40  
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