***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTroya Mühendislik Müşavirlik Yapı Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni tesis inşasının kapasite artırıcı olumlu etkisi bulunmaktadır.AçıklamalarDaha önce detayları kamuya duyurulan, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Evrensekiz Beldesi'ndeki yeni üretim tesisi yatırımımızla ilgili olarak, fabrika binası inşası için, Şirketimiz (İşveren) ile Troya Mühendislik Müşavirlik Yapı Limited Şirketi (Yüklenici) arasında 13/03/2024 tarihinde (bugün) yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 318.236.690,40 TL'dir (Üçyüzonsekizmilyon İkiyüzotuzaltıbin Altıyüzdoksan Türk Lirası Kırk Kuruş).Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258611BIST