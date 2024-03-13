***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.03.2024 19:55
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Troya Mühendislik Müşavirlik Yapı Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni tesis inşasının kapasite artırıcı olumlu etkisi bulunmaktadır.
Açıklamalar
Daha önce detayları kamuya duyurulan, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Evrensekiz Beldesi'ndeki yeni üretim tesisi yatırımımızla ilgili olarak, fabrika binası inşası için, Şirketimiz (İşveren) ile Troya Mühendislik Müşavirlik Yapı Limited Şirketi (Yüklenici) arasında 13/03/2024 tarihinde (bugün) yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 318.236.690,40 TL'dir (Üçyüzonsekizmilyon İkiyüzotuzaltıbin Altıyüzdoksan Türk Lirası Kırk Kuruş).
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258611
BIST