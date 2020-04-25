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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2020 14:38
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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ")  yer alan hükümleri dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu komitelerin başkan ve üyelerinin 2020 faaliyet yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:
- Günhan Aksoy (Başkan)
- Rahime Alev Dumanlı (Üye)
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
- Rahime Alev Dumanlı (Başkan)
- Metin Yılmaz (Üye)
- Burcu Nergiz (Üye)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
- Günhan Aksoy (Başkan)
- Metin Yılmaz (Üye)
- Fatma Bilecen (Üye)
- Tebliğ'de düzenlendiği üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840195


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