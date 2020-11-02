***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 02.11.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantıda,- Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Fatma BİLECEN'in görevinden ayrılması nedeniyle yerine Sn. Rahime Alev DUMANLI'nın,- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Burcu NERGİZ'in görevinden ayrılması nedeniyle yerine Sn. Cihan KURT'unatanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885384BIST