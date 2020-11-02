***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.11.2020 15:11
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 02.11.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantıda,
- Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Fatma BİLECEN'in görevinden ayrılması nedeniyle yerine Sn. Rahime Alev DUMANLI'nın,
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Burcu NERGİZ'in görevinden ayrılması nedeniyle yerine Sn. Cihan KURT'un
atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885384
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0888
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1391
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00511,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,68
|Açılış
|: 511,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4233
|8,4344
|% 1,06
|
|Euro
|9,7967
|9,8101
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,8273
|10,8816
|% 0,49
|
|Frank
|9,1210
|9,1759
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% 0,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|512
|512
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
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SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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