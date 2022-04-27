***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümleri dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu komitelerin başkan ve üyelerinin 2022 faaliyet yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-Abdullah Günhan Aksoy (Başkan)-Rahime Alev Dumanlı (Üye)KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-Rahime Alev Dumanlı (Başkan)-Metin Yılmaz (Üye)-Cihan Kurt (Üye)RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-Abdullah Günhan Aksoy (Başkan)-Metin Yılmaz (Üye)-Rahime Alev Dumanlı (Üye)Tebliğ'de düzenlendiği üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024206BIST