***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 13.03.2024 tarihinde (bugün) yapılan toplantıda,- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Cihan KURT'un görevinden ayrılması nedeniyle yerine Sn. Ali Ersin DOĞAN'ınatanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258437BIST