***CUSAN* *FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.12.2023 09:04
***CUSAN******FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CUSAN, FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224757
BIST
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12:287.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,31
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:2829,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0333
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:2831,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1080
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:281.851,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.850,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:28
|CATES
|83,60
|7.899.698
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.415.184
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.988.207
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.433.280
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|30.185.125
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.411.407
|% -9,92
|
|AGROT
|14,02
|1.549.570.718
|% -8,19
|
|VRGYO
|23,14
|100.631.506
|% -7,37
|
|SMART
|40,22
|43.134.838
|% -7,37
|
|THYAO
|245,70
|3.524.222.296
|% -0,24
|
|AGROT
|14,02
|1.549.570.718
|% -8,19
|
|TUPRS
|148,90
|1.282.933.818
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,04
|1.183.653.254
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,74
|1.038.519.964
|% 0,77
|
|AGROT
|14,02
|1.549.570.718
|% -8,19
|
|EKGYO
|7,41
|542.007.732
|% -1,33
|
|KATMR
|2,18
|125.756.441
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,04
|1.183.653.254
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,74
|1.038.519.964
|% 0,77
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0306
|29,0344
|% 0,11
|
|Euro
|31,3356
|31,3544
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3365
|36,5187
|% 0,12
|
|Frank
|32,9735
|33,1722
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7167
|7,7554
|% 0,13
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|921,78
|923,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,41
|975,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,38
|76,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,75
|1.985,03
|% 0,66
|