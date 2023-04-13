***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.04.2023 09:22
***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., CVKMD.E işlem koduyla 13/04/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 105 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137203
BIST
10:185.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,08
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.163
10:1819,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:1821,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0810
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:181.256,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SANEL
|19,94
|9.747.192
|% 9,98
|
|MARKA
|26,36
|13.617.499
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,58
|353.573
|% 9,30
|
|BURCE
|72,30
|17.053.093
|% 8,56
|
|BURVA
|36,22
|12.047.130
|% 7,61
|
|MEGAP
|3,60
|686.346
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|686.346
|% -40,20
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|BALAT
|14,72
|29.646
|% -4,42
|
|ONCSM
|104,50
|12.895.517
|% -3,24
|
|THYAO
|134,70
|445.002.700
|% 0,97
|
|SISE
|45,22
|413.685.494
|% 1,85
|
|SAHOL
|41,82
|324.941.804
|% 1,65
|
|GESAN
|80,95
|310.333.964
|% 3,78
|
|ISCTR
|12,36
|299.632.551
|% 0,65
|
|EKGYO
|7,08
|188.516.434
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,36
|299.632.551
|% 0,65
|
|AVOD
|3,09
|61.246.773
|% 6,55
|
|SKBNK
|2,57
|38.940.769
|% 0,39
|
|ZRGYO
|4,97
|70.457.477
|% 0,40
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3303
|19,3392
|% 0,17
|
|Euro
|21,2863
|21,3065
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1019
|24,2228
|% 0,26
|
|Frank
|21,5156
|21,6452
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1393
|5,1651
|% 0,11
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|7,03
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|5,55
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.632
|8.705
|30,00
|
|Yarım
|4.216
|4.260
|15,00
|
|Çeyrek
|2.108
|2.130
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|-0,21
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:32POLTK
Yüzde 9.57 oranında artışla 2, 200.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 9 artarak (% 0.49 ) 5, 710
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:31XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 758.00 milyon TL de