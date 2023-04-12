***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [CVKMD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarCVK Maden payları, 13/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Madencilik ve BIST Bursa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 42.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiCVK MADEN XUTUM 13/04/2023CVK MADEN XTUMY 13/04/2023CVK MADEN XYLDZ 13/04/2023CVK MADEN XHARZ 13/04/2023CVK MADEN XKTUM 13/04/2023CVK MADEN XUSIN 13/04/2023CVK MADEN XMADN 13/04/2023CVK MADEN XSBUR 13/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136826BIST