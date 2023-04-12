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***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

12.04.2023 16:11
***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***CVKMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

CVK Maden payları, 13/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Madencilik ve BIST Bursa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 42.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
CVK MADEN XUTUM 13/04/2023
CVK MADEN XTUMY 13/04/2023
CVK MADEN XYLDZ 13/04/2023
CVK MADEN XHARZ 13/04/2023
CVK MADEN XKTUM 13/04/2023
CVK MADEN XUSIN 13/04/2023
CVK MADEN XMADN 13/04/2023
CVK MADEN XSBUR 13/04/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136826


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MARKA 23,98 13.617.499 % 10,00  
BURVA 33,66 20.630.683 % 10,00  
KRGYO 18,26 14.973.304 % 10,00  
EDIP 8,59 31.127.174 % 9,99  
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Sterlin 23,9867 24,1069 % 0,34  
Frank 21,4345 21,5636 % 0,72  
Riyal 5,1328 5,1586 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.008 4,29  
Altın Gr. 1.246 1.246 3,16  
Cumhuriyet 8.514 8.642 27,00  
Tam 8.565 8.640 23,00  
Yarım 4.183 4.228 11,00  
Çeyrek 2.091 2.114 6,00  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,19  
Gümüş Gr. 15,63 15,64 0,09  
B. Petrol 86,89 86,89 1,28  
Seans Raporu 18:05
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