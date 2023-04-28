***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2023 10:36
***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVKMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142619
BIST
10:384.754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -36,04
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.753
10:3819,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3821,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0142
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:381.239,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.239,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,49
BIST En Aktif Hisseler10:36
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4439
|19,4588
|% 0,18
|
|Euro
|21,4166
|21,4361
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,2100
|24,3314
|% -0,06
|
|Frank
|21,6500
|21,7804
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-5,92
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.024
|9.220
|-62,00
|
|Yarım
|4.404
|4.509
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.268
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,22
|