***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2023 10:21
***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVKMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192460
BIST
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10:288.272
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 90,46
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.281
10:2826,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:2828,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:281.655,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.655,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:26
|GRNYO
|12,10
|14.922.561
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|117.774.185
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|74.483.961
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|325.042.239
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|167.985.037
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|553.036.704
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.537.277
|% -9,97
|
|BRSAN
|758,00
|1.537.471.494
|% 4,24
|
|THYAO
|246,20
|987.234.262
|% 0,49
|
|ASELS
|41,72
|941.428.712
|% 1,31
|
|ISCTR
|24,90
|882.945.226
|% 1,38
|
|SISE
|54,95
|687.702.915
|% 1,10
|
|EKGYO
|9,28
|415.510.555
|% 0,43
|
|ISCTR
|24,90
|882.945.226
|% 1,38
|
|ASELS
|41,72
|941.428.712
|% 1,31
|
|YKBNK
|17,08
|376.418.749
|% 1,12
|
|SKBNK
|4,66
|97.711.962
|% 1,97
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8350
|26,8405
|% 0,09
|
|Euro
|28,7702
|28,7899
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3936
|33,5611
|% -0,11
|
|Frank
|29,9753
|30,1558
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1380
|7,1738
|% 0,16
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,34
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,22
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.997
|11.098
|-13,00
|
|Yarım
|5.515
|5.570
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.785
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|-0,19
|
Seans Raporu
10:26
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10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
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10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem
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10:40AGHOL
Yüzde 5.86 oranında artışla 240.20 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 932 adet işlem
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10:39AVGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 072, 951 adet işlem
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10:38ENJSA
Yüzde 4.18 oranında artışla 53.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 976 adet işlem