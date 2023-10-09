***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2023 10:00
***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVKMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201951
BIST
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13:368.355
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -109,67
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:3627,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1283
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:3629,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0261
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:361.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,50
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:36
|DMRGD
|19,91
|23.025.278
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|410.499.881
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|67.840.369
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|368.162.028
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.591.781
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,90
|462.449.599
|% -7,34
|
|ASELS
|42,82
|5.169.116.981
|% 4,64
|
|THYAO
|231,80
|3.486.023.848
|% -2,77
|
|TUPRS
|149,10
|3.372.623.383
|% 0,95
|
|PETKM
|23,90
|2.845.608.393
|% 3,46
|
|EREGL
|44,32
|2.450.657.164
|% -1,38
|
|ZOREN
|6,48
|2.064.101.057
|% -5,12
|
|EKGYO
|8,50
|1.498.589.964
|% -1,62
|
|IHLAS
|1,35
|217.503.898
|% -2,17
|
|SKBNK
|7,04
|850.351.966
|% 1,59
|
|PETKM
|23,90
|2.845.608.393
|% 3,46
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6984
|27,7054
|% 0,47
|
|Euro
|29,1845
|29,1994
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6136
|33,7822
|% -0,10
|
|Frank
|30,3075
|30,4901
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3626
|7,3995
|% 0,43
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,31
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|22,29
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.133
|11.215
|208,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|3,17
|