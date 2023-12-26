***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 10:41
***CVKMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVKMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229231
BIST
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11:207.306
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 41,10
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2029,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1812
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2032,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3459
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:201.945,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.945,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SMRTG
|53,80
|58.008.882
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,38
|14.937.265
|% 8,13
|
|IZMDC
|5,41
|53.827.632
|% 7,77
|
|HATSN
|45,76
|85.076.115
|% 7,12
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.113.143
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|74.453.973
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.445.412
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.592.461
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|2.073.776.283
|% 1,68
|
|TUPRS
|142,00
|1.123.325.411
|% 2,16
|
|AKBNK
|38,16
|726.809.921
|% 0,32
|
|ISCTR
|22,60
|719.230.415
|% -0,09
|
|ASELS
|44,00
|704.957.059
|% -0,41
|
|ISCTR
|22,60
|719.230.415
|% -0,09
|
|YKBNK
|19,96
|627.801.226
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,86
|176.721.866
|% -0,72
|
|SKBNK
|5,11
|118.970.732
|% -9,88
|
|ODAS
|7,63
|151.980.707
|% 1,06
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3249
|29,3332
|% 0,62
|
|Euro
|32,3479
|32,3692
|% 1,08
|
|Sterlin
|37,1362
|37,3224
|% 0,57
|
|Frank
|34,1086
|34,3141
|% 0,46
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,36
|975,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,98
|1.197,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,81
|2.064,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:20
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-
11:36PRZMA
Yüzde 8.01 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 149 adet işlem
-
11:35FLAP
Yüzde 5.19 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 373 adet işlem
-
11:34AEFES
Yüzde 4.16 oranında artışla 135.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 820 adet işlem
-
11:33FLAP
Yüzde 4.74 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 317, 650 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 7, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 220.00 milyon TL de