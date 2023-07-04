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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.07.2023 18:11
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.,Yönetim Kurulu'nun 04.07.2023 tarihli kararıyla Denetimden Sorumlu Komite'nin 10/06/2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı doğrultusunda 2023 hesap yılına ilişkin finansal tablo ve raporlarını denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok N 1U İç Kapı N B40 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0734172672300001 Mersis No'lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilerek, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak eklenerek pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulmasına,
Oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165445


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Çeyrek 2.599 2.664 9,00  
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