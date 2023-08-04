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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.08.2023 20:11
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde,
TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak Şirketin 2023 hesap yılına ilişkin finansal tablo ve raporlarını denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok N 1U İç Kapı N B40 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0734172672300001 Mersis No'lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik genel kurula öneri kararı 04.08.2023 tarhinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181078


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Yarım 5.496 5.561 -17,00  
Çeyrek 2.748 2.781 -8,00  
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Gümüş Gr. 20,45 20,48 0,04  
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