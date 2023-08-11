***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023-04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.08.2023Tescil Tarihi11.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.08.2023 Tarih ve 10891 SayıAçıklamalarŞirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 04.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için Genel Kurul onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetim şirketi RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., 04.08.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup iş bu karar 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek ilan olmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184757BIST