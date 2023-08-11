***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.08.2023 22:29
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023-04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2023
Tescil Tarihi
11.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.08.2023 Tarih ve 10891 Sayı
Açıklamalar
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 04.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için Genel Kurul onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetim şirketi RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., 04.08.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup iş bu karar 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek ilan olmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184757
BIST