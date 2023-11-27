***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların DeğerlemesiRapor TarihiAçıklamalarŞirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların güncel (gerçeğe uygun) değerlerinin tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Değerleme Raporları düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.Değerleme sonucu tespit edilen yeni değerler, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220303BIST