***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağırısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi DüzeltmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 05.07.2023Genel Kurul Tarihi 04.08.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8-CVK Park Bosphorus HotelGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2022 yılı Faaliyet Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.6 - Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.9 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması.12 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.17 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CVK Maden_2022 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 CVK Maden_2022 OGK_Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 CVK Maden_2022 OGK_Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 05/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıylaŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Ağustos 2023 Cuma günü saat 15:00'da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel, toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulmasına,Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166197BIST