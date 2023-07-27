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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

27.07.2023 13:10
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında Basın, Sosyal Medya, İletişim Uygulamaları, Dijital Mecra v.b. gibi yerlerde birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yoluyla gelen yoğun bilgi taleplerine istinaden SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.
Şirketimizin madencilik faaliyetleri olağan seyrinde devam etmekte olup, bu kapsamda Şirketimizin halka açılma sürecinde paylaşılan İzahname ve diğer halka açılma belgelerinde yer verilen projeksiyonlar güncelliğini korumaktadır.
Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını verirken, Şirketimizin finansal raporlamaları ile halka açılma sürecinde paylaşılan İzahname ve diğer halka açılma belgelerini incelemelerini, ilave olarak Şirket'imiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan Özel Durum Açıklamalarını takip etmelerini ve sosyal medya mecraları da dâhil olmak üzere doğruluğu Şirket'imiz tarafından teyit edilmeyen haber, paylaşım ve söylentilere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak isteriz.
Basın, Sosyal Medya, İletişim Uygulamaları, Dijital Mecra v.b. gibi yerlerde çıkan gerçeği yansıtmayan, hiçbir dayanağı olmayan ve kendi menfaatleri doğrultusunda haber yapan gerçek ve tüzel kişilerin yatırımcılarımız tarafından dikkate alınmamasını, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175754


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Tam 11.154 11.229 -26,00  
Yarım 5.568 5.640 -14,00  
Çeyrek 2.793 2.820 -7,00  
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