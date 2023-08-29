***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
29.08.2023 19:28
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ne ait Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190354
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1314
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2413
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8000
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28,9454
En Düşük
28,1807
17:591.651,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,44
|Açılış
|: 1.651,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,73
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4953
|26,5745
|% 0,44
|
|Euro
|28,7308
|28,8843
|% 0,88
|
|Sterlin
|33,4166
|33,5841
|% 0,48
|
|Frank
|30,0722
|30,2533
|% 0,82
|
|Riyal
|7,0559
|7,0913
|% 0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|16,04
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|17,71
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.983
|11.116
|30,00
|
|Yarım
|5.504
|5.579
|15,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.791
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|21,06
|21,07
|0,43
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,93
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
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17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında