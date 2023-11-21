***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
21.11.2023 18:25
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ne ait Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219221
BIST
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18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
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|Önceki Kapanış
|: 7.946
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7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 31,6000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.852,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 25,29
|Açılış
|: 1.852,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
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1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7743
|28,7914
|% 0,18
|
|Euro
|31,4649
|31,4821
|% 0,05
|
|Sterlin
|35,9769
|36,1573
|% 0,43
|
|Frank
|32,4693
|32,6648
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6506
|7,6889
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|938,42
|940,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,18
|1.088,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,79
|81,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,41
|2.000,64
|% 0,66
|