Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.02.2024 18:19
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 30.01.2024 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması'nda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin devam etmekte olan yatırımlarını desteklemek ve fon kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 1 (bir) yıla kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu 16.02.2024 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250148


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.250
Değişim :  0,09% |  8,21
Açılış :  9.274  
Önceki Kapanış :  9.242  
En Düşük
9.216 En Yüksek
9.306
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSUE 14,33 48.879.233 % 109,50  
TKNSA 44,00 714.255.783 % 10,00  
TDGYO 13,20 197.174.223 % 10,00  
ISATR 1.296.865,00 1.296.865 % 10,00  
PKENT 319,25 403.204.984 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8333 30,8423 % 0,38  
Euro 33,2272 33,2392 % 0,06  
Sterlin 38,7422 38,9365 % 0,41  
Frank 34,8658 35,0758 % 0,26  
Riyal 8,1977 8,2388 % 0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,44 23,46 % 0,66  
Platin 907,30 908,75 % 0,66  
Paladyum 950,74 954,16 % 0,66  
Brent Pet. 83,32 83,32 % 0,66  
Altın Ons 2.014,61 2.014,95 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru