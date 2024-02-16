***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.02.2024 18:19
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 30.01.2024 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması'nda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin devam etmekte olan yatırımlarını desteklemek ve fon kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 1 (bir) yıla kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu 16.02.2024 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250148
BIST