***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 30.01.2024 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması'nda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin devam etmekte olan yatırımlarını desteklemek ve fon kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 1 (bir) yıla kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu 16.02.2024 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250148BIST