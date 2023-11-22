***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
22.11.2023 18:21
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina ve Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 ve 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2)
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.11.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
124.000.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,94%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
295,24%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
5,36%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
14,58%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
12,82%
Alım Koşulları
Satın alma bedelinin 30.000.000 TL'si peşin , 94.000.000 TL'si tapu devir tarihinde olmak üzere.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Maddi Duran Varlık Alımı / Olumlu
Karşı Taraf
CVK Mineral Madencilik Nakliyecilik İnşaat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/11/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu + Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.11.2023 / 2023-ÖZEL-423
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
125.525.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 ve İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2) taşınmazların toplam 124.000.000 TL+KDV bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, satın almaya ilişkin işlemlere başlanmıştır. Satın alma süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219416
BIST