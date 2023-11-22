***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBina ve ArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 ve 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2)Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.11.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli124.000.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,94%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)295,24%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)5,36%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)14,58%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)12,82%Alım KoşullarıSatın alma bedelinin 30.000.000 TL'si peşin , 94.000.000 TL'si tapu devir tarihinde olmak üzere.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMaddi Duran Varlık Alımı / OlumluKarşı TarafCVK Mineral Madencilik Nakliyecilik İnşaat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/11/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu + PazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.11.2023 / 2023-ÖZEL-423Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar125.525.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundurAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 ve İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2) taşınmazların toplam 124.000.000 TL+KDV bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, satın almaya ilişkin işlemlere başlanmıştır. Satın alma süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219416BIST