***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyelerinden Halil İbrahim EGE'nin istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 03.05.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ahmet Can ÇEVİK seçilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146472BIST