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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.11.2023 18:23
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından, yurt içinde yerleşik bir şirkete ait Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi dahilinde yer alan Sicil 201200879 sayılı IV-c Grubu maden işletme ruhsatlı krom sahasının 500.000 TL bedelle devir alınması konusunda anlaşma sağlanmış olup, devir işlemleri için yönetim kurulu kararı doğrultusunda resmi işlemlere başlanmıştır.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219219


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