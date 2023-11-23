***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.11.2023 tarihinde Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından yapılan maddi duran varlık alımı açıklaması ile ilgili olarak bağlı ortaklığımızın satın almasına karar verilen İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1212 ada 52 parseldeki kısım Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızca ofis ve yönetim binası olarak kullanılan alanları içermektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219492BIST