***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2023 09:49
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.11.2023 tarihinde Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından yapılan maddi duran varlık alımı açıklaması ile ilgili olarak bağlı ortaklığımızın satın almasına karar verilen İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1212 ada 52 parseldeki kısım Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızca ofis ve yönetim binası olarak kullanılan alanları içermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219492
BIST
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10:028.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,94
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.002
10:0228,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0231,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1422
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:021.851,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.851,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:00
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|ZTM15
|91,48
|91
|% 1,85
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|ZRE20
|105,95
|106
|% 1,15
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KUVVA
|59,15
|1.388.839
|% 0,00
|
|KLNMA
|45,70
|4.836.568
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8566
|28,8679
|% 0,06
|
|Euro
|31,5251
|31,5735
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9903
|36,1708
|% 0,13
|
|Frank
|32,5626
|32,7587
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6702
|7,7086
|% 0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|927,97
|929,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,12
|1.063,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,00
|81,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,16
|1.995,44
|% 0,66
|