***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023 - 23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.11.2023 tarihinde yapmış olduğu Maddi Duran Varlık Alımı hakkındaki Özel Durum Açıklaması'ndaBağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1.212 ada 52 parselde kayıtlı 1.163,50 m2 (Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızca ofis ve yönetim binası olarak kullanılan alanları içermektedir.) ve İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 169 ada 16 parselde kayıtlı 263 m2 (Toplam 1.426,50 m2) taşınmazların toplam 124.000.000 TL+KDV bedelle satın alınmasına karar verilerek, satın almaya ilişkin işlemlere başlandığı açıklanmıştı.Bu kapsamda ilgili taşınmazların tapu devir işlemleri ve kalan bakiye ödemesi 24.11.2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilerek satın alma süreci tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219975BIST