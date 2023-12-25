***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 14:32
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 29.000.000 TL tutarındaki sermayesinin, tamamı geçmiş dönem kârlarından karşılanmak suretiyle 21.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. Maddesinin bu yönde tadil edilmesine, bu kapsamda 20.12.2023 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaya sunulması yönünde 12.12.2023 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'na ilişkin olarak Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 20.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile sermaye artırım kararı alınmış olup ilgili karar 25.12.2023 tarih ve 10986 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek ilan olmuştur.
Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılan değişikliğe ilişkin tadil metni doğrultusunda, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 50.000.000 TL'ye çıkarılmış sermayesi, her biri 100,00 TL (YüzTürkLirası) itibari değerde 500.000 (Beşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228687
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