***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin maden sahalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde, Şirketimizce Van ilinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması planlanmakta olup, GES kurulumu için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne 5 mW AC gücünde çağrı mektubu başvurusu yapılmıştır.GES süreci ile ilgili önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231584BIST