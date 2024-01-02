***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 18:42
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin maden sahalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde, Şirketimizce Van ilinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması planlanmakta olup, GES kurulumu için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne 5 mW AC gücünde çağrı mektubu başvurusu yapılmıştır.
GES süreci ile ilgili önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231584
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|PAPIL
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|49.516.070
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|PAMEL
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|38.493.492
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|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
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|QUAGR
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|603.807.335
|% -9,93
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|LKMNH
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|57.628.365
|% -9,89
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|NTGAZ
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|219.497.283
|% -9,87
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|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
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|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
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|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
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|EREGL
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|SKBNK
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|1.226.842.126
|% -0,93
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|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
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|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
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|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
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|ZOREN
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|483.764.162
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|Alış
|Satış
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|Sterlin
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