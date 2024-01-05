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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 19:45
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 05.01.2024 tarihli toplantısında almış olduğu 2024/01 numaralı karara istinaden
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. olarak Cumhuriyetimizin imkanlarının sağladığı güçten ve krom üretiminde/ihracatında ülkemizin öncü firmalarından biri olmanın verdiği cesaretten hareketle
1) Yerli ve Milli bir proje olarak krom madeninin yüksek katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte bir Ferrokrom Üretim Tesisi'nin ülkemiz sanayisine kazandırılması için gerekli fizibilite ve finansman temini çalışmalarının başlatılmasına,
2) Bu kapsamda, gerekli finansman temininde özkaynak finansman yöntemlerinden faydalanılmasına ve öncelikli olarak Şirketimiz paylarının halka arz edilmesi konusunun gündeme alınmasına,
3) Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi için yapılacak satın alma ve yatırımlarda değerlendirilmesine ve halka arzın da bu doğrultuda kurgulanmasına,
4) Halka arz süreci için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına,
5) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak başvurulara esas teşkil edecek bilgi, belge ve raporların hazırlanması kapsamında gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,
6) Bu kapsamda, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233462


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