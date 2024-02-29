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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.02.2024 18:28
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 50.000.000 TL tutarındaki sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamında 26.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaya sunulması yönünde 21.02.2024 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'na ilişkin olarak Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 26.02.20224 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile sermaye artırım kararı alınmış olup ilgili karar 29.02.2023 tarih ve 11033 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek ilan olmuştur.
Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılan değişikliğe ilişkin tadil metni doğrultusunda, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin 200.000.000 TL'ye çıkarılmış sermayesi, her biri 100,00 TL (YüzTürkLirası) itibari değerde 2.000.000 (İkimilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253105


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