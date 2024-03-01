***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Kalkım Mevkiinde yapılması planlanan "Kurşun, Çinko, Bakır Flotasyon Tesisi Kapasite Artışı ve İlave Atık Depolama Tesisi" projesi için 18.01.2022 tarihinde ÇED başvurusu yapıldığı hususuna yer verilmişti.Kalkım Kurşun-Çinko İşletmemizdeki ÇED süreciyle ilgili olarak İdare ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde çevre ve sürdürülebilirlik anlamında proje alanının değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine ulaşıldığından, yeni bir ÇED sürecinin başlatılabilmesini teminen mevcut ÇED süreci sonlandırılmak üzere, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru İdare tarafından kabul edilmiş ve İdarenin bugün itibariyle Şirketimize tebliğ edilen yazısı ile Kalkım Kurşun-Çinko İşletmemizdeki mevcut ÇED başvuru süreci sonlandırılmıştır.Şirketimizce gerekli hazırlıkların hızlıca tamamlanmasının ardından Kalkım Kurşun-Çinko İşletmemizdeki yeni ÇED süreci için başvuru yapılacak olup ÇED süreci ile ilgili önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Söz konusu durumun, Kurşun ve Çinko faaliyetlerimizle ilgili olarak halka arz sürecinde paylaştığımız belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) yer verilen projeksiyonlarımıza etkisinin sınırlı olacağı değerlendirilmekte olup, projeksiyonlarımızın bu yönüyle güncelliğini önemli ölçüde koruduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254076BIST