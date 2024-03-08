***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2024 21:24
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Tunceli ili Pülümür ilçesi dahilinde yer alan Sicil 3537 sayılı IV-c Grubu maden işletme ruhsatlı krom sahasının yurt içinde yerleşik bir şirkete devri konusunda anlaşma sağlanmış olup, devir işlemleri için yönetim kurulu kararı doğrultusunda resmi işlemlere başlanmıştır.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257231
BIST
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18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0534,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0158
|Açılış
|: 36,0000
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|Önceki Kapanış
|: 35,1500
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35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.234,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 27,06
|Açılış
|: 2.232,23
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|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
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2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9030
|31,9088
|% 0,29
|
|Euro
|34,9265
|34,9834
|% -0,05
|
|Sterlin
|42,2669
|42,4788
|% 1,98
|
|Frank
|37,4844
|37,6723
|% 1,70
|
|Riyal
|8,7699
|8,8139
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|911,50
|913,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,93
|1.027,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,32
|2.177,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
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17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
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17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem