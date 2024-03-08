***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Tunceli ili Pülümür ilçesi dahilinde yer alan Sicil 3537 sayılı IV-c Grubu maden işletme ruhsatlı krom sahasının yurt içinde yerleşik bir şirkete devri konusunda anlaşma sağlanmış olup, devir işlemleri için yönetim kurulu kararı doğrultusunda resmi işlemlere başlanmıştır.Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257231BIST