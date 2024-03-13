***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.03.2024 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum AçıklamasındaBağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait Tunceli ili Pülümür ilçesi dahilinde yer alan Sicil 3537 sayılı IV-c Grubu maden işletme ruhsatlı krom sahasının yurt içinde yerleşik bir şirkete devri konusunda anlaşma sağlandığı, devir işlemleri için yönetim kurulu kararı doğrultusunda resmi işlemlere başlandığı bildirilmişti.Söz konusu açıklamaya ilişkin olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir işlemleri tamamlanmış olup, ilgili ruhsat sahasının devir bedeli 1,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258607BIST