***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.01.2024 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum AçıklamasındaŞirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulunca "Halka arz süreci için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına" karar verildiği kamuoyuna bildirilmişti.İlgili karar kapsamında Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2024 tarihinde almış olduğu karar uyarınca, şirket paylarının halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil izin başvuru dosyası 19.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin halka arz süreciyle ilgili önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260202BIST