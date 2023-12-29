***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 6 AyGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 29.12.2023 29.06.2024 250.000 0,595Ek AçıklamalarŞirketimizin 29/12/2023 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında Hisse senedi piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimizin yatırım ve faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve Şirketimiz pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumunu desteklemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde1) Şirketimiz pay fiyatının, yatırım ve faaliyetlerimizin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, pay fiyatının gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve pay sahiplerini korumak amacıyla pay geri alımı işlemlerinin başlatılmasına,2) Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 250.000 TL nominal değerli 250.000 adet pay olarak belirlenmesine,3) Payların geri alımı için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 75.000.000 TL olarak belirlenmesine,4) Pay geri alım programının Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,5) İşlemler için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin karar ile program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,Oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230788BIST