***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 6 AyGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 29.12.2023 29.06.2024 250.000 0,595Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 383,21 0 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 10.000 0,024 384,75 5.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 10.000 0,024 386,63 15.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 10.000 0,024 388,62 25.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 392,89 35.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 395,09 40.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 396,77 45.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 397,31 50.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 397,77 55.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 399,33 60.000 -B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 399,96 65.000B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 400,18 70.000B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 10.000 0,024 402,35 75.000B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 403,15 85.000B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 403,63 90.000B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021 05.01.2024 5.000 0,012 403,47 95.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirketimizce 05.01.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde 1 TL nominal değerli pay başına 383,21 TL - 403,63 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 394,87 TL) toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 100.000 TL'ye, geri alınan payların Şirket sermayesine oranı ise %0,238'e ulaşmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233421BIST