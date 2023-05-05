Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2023 17:37
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 17500000 TRY İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 24500000 TRY İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.12.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
BEGÜM ÇEVİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 11.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET CAN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
İHSAN KÜÇÜKGENÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.12.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
MEHMET BURAK TELCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.11.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye
MURAT YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.11.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147479


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:334.391
Değişim :  -2,09% |  -93,71
Açılış :  4.481  
Önceki Kapanış :  4.484  
En Yüksek
4.496 En Düşük
4.378
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 4,40 3.238.800 % 10,00  
DAGHL 11,06 11.531.256 % 9,94  
AVHOL 23,70 158.239.031 % 9,93  
SELVA 9,42 102.239.740 % 9,66  
KLSYN 2,99 17.848.041 % 9,12  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 19,4947 19,4990 % 0,15  
Euro 21,4616 21,4754 % 0,06  
Sterlin 24,5217 24,6447 % 0,38  
Frank 21,7316 21,8625 % -0,83  
Riyal 5,1832 5,2092 % 0,05  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.007 -42,98  
Altın Gr. 1.257 1.257 -27,97  
Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.499 4.612 -17,00  
Çeyrek 2.229 2.299 -9,00  
Gümüş.Ons 25,36 25,38 -0,68  
Gümüş Gr. 15,85 15,87 -0,46  
B. Petrol 75,33 75,33 2,83  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru