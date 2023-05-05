***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2023 17:37
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 17500000 TRY İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 24500000 TRY İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.12.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
BEGÜM ÇEVİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 11.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET CAN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
İHSAN KÜÇÜKGENÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.12.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
MEHMET BURAK TELCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.11.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye
MURAT YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.11.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147479
BIST
17:334.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -93,71
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3319,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3321,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:331.258,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -26,88
|Açılış
|: 1.258,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:33
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.239.031
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.239.740
|% 9,66
|
|KLSYN
|2,99
|17.848.041
|% 9,12
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|793.050.090
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,40
|732.194.563
|% -9,84
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|THYAO
|125,50
|2.017.995.758
|% -1,72
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|GUBRF
|219,10
|1.623.709.020
|% 3,45
|
|EKGYO
|5,30
|738.673.671
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|ISCTR
|10,63
|901.156.263
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,17
|651.814.201
|% -1,82
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4947
|19,4990
|% 0,15
|
|Euro
|21,4616
|21,4754
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5217
|24,6447
|% 0,38
|
|Frank
|21,7316
|21,8625
|% -0,83
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|-42,98
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|-27,97
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.499
|4.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.299
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|15,85
|15,87
|-0,46
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|2,83
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 46 kaybederek (% -1.93 ) 4, 857
-
17:47LIDER
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 429 adet işlem
-
17:46SKTAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 439 adet işlem
-
17:44GWIND
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 573 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 4, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 86 altında . İşlem hacmi 28, 773.00 milyon TL de