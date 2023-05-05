***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 17500000 TRY İşlem GörmüyorB Hamiline TRY 24500000 TRY İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.12.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilBEGÜM ÇEVİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 11.11.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET CAN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilİHSAN KÜÇÜKGENÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.12.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilMEHMET BURAK TELCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.11.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız ÜyeMURAT YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.11.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147479BIST