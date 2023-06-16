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***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2023 14:46
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HÜSEYİN SAYGI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02122572132 yatirimci.iliskileri@cvkmadencilik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159418


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AVHOL 66,55 105.349.049 % 10,00  
KAPLM 89,10 38.018.811 % 10,00  
PRKME 17,60 38.856.311 % 10,00  
BMSTL 61,05 112.029.409 % 10,00  
INGRM 585,20 55.453.197 % 10,00  
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Dolar 23,6138 23,6277 % -0,08  
Euro 25,8144 25,8207 % -0,17  
Sterlin 30,2041 30,3556 % 0,16  
Frank 26,3332 26,4918 % -0,36  
Riyal 6,2856 6,3171 % -0,06  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 2,88  
Altın Gr. 1.488 1.489 -0,90  
Cumhuriyet 9.881 10.030 106,00  
Tam 9.837 10.092 105,10  
Yarım 4.805 4.887 3,00  
Çeyrek 2.403 2.444 2,00  
Gümüş.Ons 24,08 24,10 0,20  
Gümüş Gr. 18,23 18,24 0,06  
B. Petrol 75,92 75,92 0,25  
Seans Raporu 17:56
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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