***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2023 14:59
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HÜSEYİN SAYGI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 08.06.2023 02122572132 yatirimci.iliskileri@cvkmadencilik.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 207817
HÜSEYİN SAYGI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 08.06.2023 02122572132 yatirimci.iliskileri@cvkmadencilik.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 924228
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159426
BIST
17:555.491
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -4,22
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5523,6277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0199
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5525,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0428
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:551.489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:55
|AVHOL
|66,55
|104.684.617
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|123.920.378
|% 9,99
|
|PASEU
|33,26
|49.046.560
|% 9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.047.219
|% -9,99
|
|RODRG
|41,40
|81.168.538
|% -9,21
|
|IHAAS
|141,60
|26.694.938
|% -7,09
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|CWENE
|179,70
|1.487.165.190
|% 6,71
|
|ALFAS
|453,00
|1.428.366.178
|% 7,58
|
|OYAKC
|41,52
|832.721.865
|% 2,77
|
|PENTA
|26,04
|791.050.445
|% 9,97
|
|KAYSE
|16,81
|622.071.131
|% 2,13
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|AHGAZ
|8,11
|220.402.320
|% -0,98
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.490
|0,15
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.809
|4.891
|7,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|0,50
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem